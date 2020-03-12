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الخميس 12 مارس 2020 الموافق 17 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبي يحذر من «اضطراب اقتصادي» بعد حظر ترامب السفر لأوروبا

الخميس 12/مارس/2020 - 08:34 ص
ترامب
ترامب
ياسمين محمود
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حذر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، اليوم الخميس، من "اضطراب اقتصادي" على حسب تعبيره، وذلك بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر السفر بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وفقًا لفضائية سكاي نيوز.

ووجهه ترامب، كلمة للشعب الأميركي قائلًا "من أجل منع الإصابات الجديدة من الوصول الى شواطئنا، سوف نعلق جميع الرحلات من أوروبا إلى الولايات المتحدة للأيام الثلاثين المقبلة"، مشيرا إلى أن القواعد الجديدة تدخل حيز التنفيذ منتصف ليل الجمعة.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة قادرة على مواجهة فيروس كورونا، قائلا: سجلنا انخفاضا في أعداد المصابين خلال الأيام الماضية".

وأكد الرئيس الأميركي أنه تم تخصيص أكثر من 8 مليارات دولار لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف ترامب أن هذه القيود تشمل أيضا "الحجم الهائل للتجارة والشحن" بين أوروبا والولايات المتحدة، و"أشياء أخرى مختلفة ريثما نحصل على الموافقة".

ووصل عدد إصابات بفيروس كورونا إلى 849 حالة في الولايات المتحدة، كما سجلت عدد الوفيات 27.

وقالت إدارة المراكز الأمريكية فى وقت سابق اليوم، إن عدد المواطنين الذين تمت إعادتهم من الخارج بلغ 49 حالة من بينها 3 حالات من مدينة "ووهان" الصينية و46 حالة، ممن كانوا على متن السفينة السياحية "دايموند برينسس" التي وضعت السلطات اليابانية كل من كان على متنها في الحجر الصحي بعد ظهور حالات إصابة بالفيروس الجديد.

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