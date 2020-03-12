كورونا يرفع حالات إصابة مركز الاتصالات بسيئول لـ102

صرح عمدة سيئول "بارك وون-سون" اليوم الخميس بأن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) المرتبطة بمركز للاتصالات في حي شيندوريم في منطقة غورو في جنوب غرب سيئول، بلغ 102 صباح اليوم الخميس، وسط مخاوف متزايدة بشأن احتمال عدوى جماعي في منطقة العاصمة.وقال "بارك" إنه من بين الحالات، سجلت سيئول أعلى عدد من الإصابات مع 71 حالة، تليها إنتشون(17 حالة) ومقاطعة كيونغكي (14 حالة).وتأتي الأرقام بعد إجراء اختبارات الفيروس على 207 موظفين عاملين في الطابق الـ 11 من المبنى، بالإضافة إلى 553 موظفا عاملين في الطوابق من السابع إلى التاسع، وأسرهم.وقال "بارك" إن الأرقام تشمل أيضا نتائج الاختبارات على 200 من السكان الذين يعيشون في الطوابق من الـ 13 إلى الـ 19 من المبنى، موضحا أن حكومة بلدية سيئول قررت بتحديد المبنى والمناطق المجاورة كمنطقة رعاية خاصة على مستوى سيئول من أجل الحل المبكر للقضية من خلال تقديم الدعم البشري والمادي بشكل مكثف.وذكر أنه سيتم استكمال اختبارات الفيروس على جميع العاملين في مركز الاتصالات والسكان في المبنى في غضون اليوم، مضيفا أن نتائج اختبارات جميع السكان في المبنى جاءت سلبية في وقت سابق اليوم.وقالت بلدية سيئول إن العدد التراكمي لحالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في سيئول بلغ 219 حالة في الساعة العاشرة صباح اليوم، بزيادة قدرها 14 حالة عن اليوم السابق.