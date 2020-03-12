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الخميس 12 مارس 2020 الموافق 17 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كورونا يلغي مؤتمر منظمة التجارة العالمي

الخميس 12/مارس/2020 - 08:27 ص
منظمة التجارة العالمي
منظمة التجارة العالمي
ياسمين محمود
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قررت منظمة التجارة العالمي، اليوم الخميس، إلغاء المؤتمر والذي كان من المقرر انعقاده في يونيو المقبل بكازاخستان، خوفًا من تفشي فيروس كورونا المستجد، وفقًا لفضائية العربية.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس فيروس كورونا كوباء عالمي، مشيرة إلى أن عدد الإصابات على مستوى العالم بلغ 118381 إصابة، كما ان عدد الوفيات 4292 شخصا، وانتشر الفيروس فى 114 دولة.

ومن جانبه، قال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، مايك رايان، إن استخدام عبارة وباء عالمي لوصف كورونا لن يغير من طريقة تعاملنا مع الفيروس.

وأضاف رايان، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد الأربعاء، أن دولًا أخرى ستكون في نفس وضع إيطاليا وإيران مع فيروس كورونا قريبا جدا، حيث يعرف هذان البلدان تفشيا كبيرا للفيروس.

وأكد رايان أنه "على الرغم من تصنيف كورونا وباء عالميا إلا أنه يمكن السيطرة عليه".

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