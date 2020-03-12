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الخميس 12 مارس 2020 الموافق 17 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مجلس الأمن الدولي يقلص أعماله خوفًا من كورونا

الخميس 12/مارس/2020 - 08:11 ص
مجلس الأمن
مجلس الأمن
وكالات
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أعلن مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، تقليص جدول أعماله خلال مارس كإجراء احترازي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال ممثل الصين تشانج جون الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن هذا الشهر إن الإجراء يضمن أن "نكون في وضع أفضل لحماية أنفسنا".

وأبلغ تشانج الصحفيين أنه لن يتم إلغاء جلسات مجلس الأمن، لكن الصين نصحت بـ"تقليص الاجتماعات"، وخفض أعداد الوفود، مضيفا أن المشاورات غير الرسمية داخل المجلس قد يتم نقلها الى قاعة أكبر "حيث يكون لدينا مساحة أكبر وعدد أقل من الأشخاص".

وأرجأت الأمم المتحدة مناسبات عدة كانت مقررة في شهري مارس وابريل بسبب تفشي الفيروس، منها اجتماع حول التنوع البيئي البحري ومنتدى حول السكان الأصليين لبعض البلدان وآخر حول المرأة يشارك فيه نحو 12 ألف شخص في نيويورك.

واعتبر مسؤول في الأمم المتحدة لم يكشف عن هويته أن على المنظمة الأممية أن ترجىء ايضا المؤتمر الذي يعقد كل خمس سنوات لمراجعة معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية والمقرر في 27 أبريل-22 مايو.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إنه لم يتم الإبلاغ عن إصابات بفيروس كوفيد-19 بين صفوف موظفي المنظمة الأممية البالغ عددهم 3 آلاف.

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