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الخميس 12 مارس 2020 الموافق 17 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

لإنقاذ الغابات..الصين تشجر 7 ملايين هكتار من مساحتها

الخميس 12/مارس/2020 - 07:54 ص
غابات
غابات
وكالات
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ذكر تقرير صادر عن لجنة التخضير الوطنية الصينية اليوم الخميس، أن الصين خطت خطوات جديدة في تعزيز التشجير في عام 2019 حيث تبلغ المساحة الحرجية الجديدة 7.07 مليون هكتار.

وقال التقرير إن التوسع يُعزى جزئيا إلى زيادة مشاركة الجمهور في الزراعة الطوعية للأشجار، وخاصة من خلال الإنترنت.

ذكر أن أكثر من 500 مليون شخص شاركوا في مشروع غرس الأشجار الافتراضية في تطبيق الدفع عبر الهاتف الجوال "علي باي"، حيث يكافئ المشروع بأعمال منخفضة الكربون مثل استئجار دراجة أو ركوب الحافلة بـ"الطاقة" من أجل "ري" الأشجار الافتراضية، في حين سيتم زراعة شجرة حقيقية من قبل منظمي المشروع عندما تنمو شجرة افتراضية.

وأضافت أن إجمالي 39 ألف هكتار من الأشجار تم زراعتها في العام الماضي عبر المشروع.

وأشار التقرير إلى أن الصين استعادت أيضا ما إجماليه 1.75 مليون هكتار من الغابات المتدهورة على مستوى الدولة، وحسنت 3.15 مليون هكتار من الأراضي العشبية المتدهورة خلال العام الماضي.

جدير بالذكر ان الصين تحتفل اليوم الخميس بيومها الوطني الـ42 لزراعة الأشجار، المعروف أيضا باسم يوم الشجرة.

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