كورونا يرفع الإصابات المؤكدة في اليابان لـ624

ذكرت وزارة الصحة والحكومات المحلية في اليابان، اليوم الخميس، أن عدد حالات العدوى بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) بلغ 624.واستقر عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس المسبب للالتهاب الرئوي في اليابان عند 22 حالة، وفقا لما ذكرت وزارة الصحة، بما في ذلك مرضى السفينة الموبؤة (دايموند برينسيس) الخاضعة للحجر الصحي في يوكوهوما، القريبة من طوكيو.ولا يضم العدد البالغ 624 الأشخاص أصحاب الصلات بمرضى السفينة دايموند برينسيس، حيث توجد معظم الحالات في محافظة هوكايدو الواقعة في أقصى شمال اليابان والتي تأكد إصابة 118 حالة بها وأعلنت حالة الطوارئ بسبب الوضع.وفي نفس الوقت، سجلت محافظة آيتشي 104 حالات إصابة مؤكدة بالمرض وطوكيو 73 حالة وأوساكا 80 حالة وكاناجاوا 46 حالة ومحافظة هيوجو 41 حالة، وفقا لأحدث إحصاءات نشرتها وزارة الصحة والسلطات المحلية.ولفتت وزارة الصحة إلى أن هناك 40 مصابا حاليا يعانون من مرض شديد وقد وضعوا على أجهزة التنفس الصناعي للحصول على المساعدة التنفسية أو وضعوا في وحدات الرعاية المكثفة لتلقي العلاج.وذكرت الوزارة أيضا أن إجمالي 475 شخصا غادروا المستشفى عقب تحسن الأعراض الظاهرة عليهم.