فيتنام تسجل 5 حالات إصابة جديدة بـ«كورونا»

أعلنت وزارة الصحة الفيتنامية 5 حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) في عاصمتها هانوي، اليوم الخميس، ليرتفع العدد الإجمالي في البلاد إلى 39 حالة من بينها 5 في هانوي.وتعود أحدث حالة لمرشد سياحي فيتنامي يبلغ من العمر 25 عاما، قاد مجموعة من السائحين إلى مقاطعة نينه بنه الشمالية في 4 مارس، حيث كان على اتصال بريطاني يبلغ من العمر 58 عاما تم تأكيد إصابته بالفيروس لاحقا، بحسب الوزارة.وسجلت فيتنام حتى الآن 39 حالة إصابة خرج منهم 16 من المستشفى، وشهدت البلاد 23 إصابة جديدة من بينهم أكثر من 10 سائحين أجانب منذ 6 مارس.وسجلت 12 مقاطعة ومدينة في فيتنام حالات إصابة بكوفيد-19، بما في ذلك هانوي ومدينة هو تشي منه الجنوبية.وعلقت فيتنام بصفة مؤقتة برنامج الإعفاء من التأشيرة لمواطني كوريا الجنوبية وبريطانيا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والنرويج وإسبانيا والسويد.