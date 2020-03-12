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الخميس 12 مارس 2020 الموافق 17 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليونان تسجل أول حالة وفاة بـ«كورونا»

الخميس 12/مارس/2020 - 07:44 ص
اليونان تسجل أول
اليونان تسجل أول حالة وفاة بـ«كورونا»
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة اليونانية وفاة شخص، 66 عامًا، جراء إصابته بفيروس كورونا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وفي وقت سابق، قررت السلطات اليونانية، إغلاق جميع المدارس والجامعات في أنحاء البلاد خلال الأسبوعين القادمين؛ بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح وزير الصحة اليوناني، فاسيليس كيكيلياس، حسبما ذكرت شبكة «سي إن إن» الأمريكية اليوم، أن الإغلاق سيؤثر على مراكز الرعاية الصحية النهارية والمؤسسات التعليمية بدءًا من يوم الخميس المقبل.

وأكدت وزارة الصحة اليونانية، ظهور 5 حالات إصابة جديدة بالفيروس ليصل الإجمالي إلى 89 شخصًا.

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