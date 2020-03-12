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الخميس 12 مارس 2020 الموافق 17 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

جمعية البابا شنودة تحيي ذكرى رحيله الثامنة.. الأحد

الخميس 12/مارس/2020 - 07:29 ص
البابا شنودة الثالث
البابا شنودة الثالث
مونيكا جرجس-جرجس صفوت
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تنظم جمعية أبناء البابا شنودة بنيوجيرسي، احتفالية بمناسبة الذكرى الثامنة لرحيل قداسة البابا شنودة الثالث، الأحد المقبل 15 مارس.

وقالت الجمعية إن الاحتفالية تشهد مشاركة لفيف من أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية منهم الأنبا دافيد أسقف نيويورك، والأنبا بطرس الأسقف العام، والأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص ورئيس لجنة الأزمات بالمجمع المقدس.

وأضافت الجمعية: «يشارك السفير المصري بنيويورك، إضافة إلى مشاركة المرنمة فيفان السودانية».

وُولِد البابا شنودة باسم نظير جيد روفائيل، في 3 أغسطس 1923، ورسم راهبًا باسم انطونيوس السرياني، في السبت 18 يوليو 1956، وعندما رحل البابا كيرلس في الثلاثاء 9 مارس 1971 أجريت انتخابات البابا الجديد في الأربعاء 13 أكتوبر، ثم جاء حفل تتويج البابا شنودة للجلوس على كرسي البابوية في الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالقاهرة في 14 نوفمبر 1971 وبذلك أصبح البابا الـ117 في تاريخ البطاركة.

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