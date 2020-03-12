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الخميس 12 مارس 2020 الموافق 17 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الأرصاد» عن طقس اليوم: أمطار غزيرة تصل لحد السيول.. والعظمى بالقاهرة 22 درجة

الخميس 12/مارس/2020 - 07:55 ص
أمطار غزيرة- أرشيفية
أمطار غزيرة- أرشيفية
عبدالهادي أبوطالب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الخميس، بالقاهرة الكبرى طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار غزيرة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانًا والرياح نشطة، ويشهد الوجه البحري أيضًا طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار غزيرة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانًا والرياح نشطة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار غزيرة تكون رعدية أحيانًا مع نشاط للرياح تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس مائل للدفء شديد البرودة ليلًا، وأمطار رعدية تصل لحد السيول والرياح نشطة ، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس حار نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار غزيرة ورعدية تصل لحد السيول والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل للعاصفة وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية، وشمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية قد تصل لحد السيول والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة، ويشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا، وأمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية وتصل لحد السيول والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل للعاصفة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة الصغرى 14 والعظمى 22
شبين الكوم الصغرى 15 والعظمى 21
طنطا الصغرى 14 والعظمى 20
دمنهور الصغرى 15 والعظمى 19
الإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 19
بلطيم الصغرى 14 والعظمى 19
مطروح الصغرى 11 والعظمى 16
السلوم الصغرى 11 والعظمى 16
سيوة الصغرى 11 والعظمى 15
بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 20
دمياط الصغرى 14 والعظمى 20
الزقازيق الصغرى 12 والعظمى 21
الإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 22
السويس الصغرى 12 والعظمى 22
العريش الصغرى 13 والعظمى 21 
رفح الصغرى 13 والعظمى 21
رأس سدر الصغرى 16 والعظمى 26
نخل الصغرى 12 والعظمى 30 
نويبع الصغرى 20 والعظمى 26 
طابا الصغرى 16 والعظمى 26 
كاترين الصغرى 11 والعظمى 19
الطور الصغرى 17 والعظمى 28 
شرم الشيخ الصغرى 20 والعظمى 27
الغردقة الصغرى 16 والعظمى 26
مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 25
الفيوم الصغرى 14 والعظمى 22
بنى سويف الصغرى 14 والعظمى 22
المنيا الصغرى 14 والعظمى 23
أسيوط الصغرى 12 والعظمى 24
سوهاج الصغرى 14 والعظمى 25
قنا الصغرى 15 والعظمى 30
الأقصر الصغرى 16 والعظمى 32 
أسوان الصغرى 17 والعظمى 33 
أبوسمبل الصغرى 20 والعظمى 31 
الوادى الجديد الصغرى 16 والعظمى 24
شلاتين الصغرى 18 والعظمى 30
أبو رماد الصغرى 17 والعظمى 29 
حلايب الصغرى 19 والعظمى 29
رأس حدربة الصغرى 19 والعظمى 28

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