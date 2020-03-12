أسعار الذهب اليوم الخميس 12 مارس 2020
الخميس 12/مارس/2020 - 07:49 ص
عبدالهادي أبوطالبطباعة
انخفضت أسعار الذهب في مصر، بقمية 2 جنيه خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث بلغ سعر عيار «21» نحو 724 جنيهًا، في حين سجل عيار «24» نحو 827 جنيهًا، وسجل عيار «18» نحو 621 جنيهًا.
فيما بلغ سعر عيار «14» نحو 483 جنيهًا، ووصلت قيمة الجنيه الذهب إلى 5792 جنيهًا، والأوقية سجلت 1636 دولارًا في البورصات العالمية.
ويضاف إلى أسعار الذهب الرسمية ما يتراوح بين 24 و60 جنيهًا قيمة المصنعية والدمغة، التي يحصل عليها التجار أو صاحب محل الصاغة، حيث ارتفع سعر الجرام عيار «21» إلى 784 جنيهًا بعد إضافة قيمة المصنعية والدمغة، في حين وصل عيار «18» نحو 681 جنيهًا، ووصل سعر عيار «14»، إلى 543 جنيهًا.
وتستعرض «الدستور» أسعار الذهب في مصر، اليوم الخميس الموافق 12 مارس 2020، وذلك بمحلات الصاغة، وأسواق المال، على النحو التالي:
أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية
الوحدة: سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24: 827 جنيهًا
عيار 22: 758 جنيهًا
عيار 21:724 جنيهًا
عيار 18: 621 جنيهًا
عيار 14: 483 جنيهًا
عيار 12: 414 جنيهًا
الأونصة: 25733 جنيهًا
الجنيه الذهب: 5792 جنيهًا
كيلو الذهب: 827429 جنيهًا
أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر
الوحدة: سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24: 827.07 جنيه
عيار 22: 758.16 جنيه
عيار 21: 723.71 جنيه
عيار 18: 620.31 جنيه
عيار 14: 482.46 جنيه
عيار 12: 413.54 جنيه
عيار 9: 310.15 جنيه
أوقية الذهب: 25,722 جنيه
جنيه الذهب : 5,790 جنيه
كيلو الذهب: 827,073 جنيه