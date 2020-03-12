أسعار الذهب اليوم الخميس 12 مارس 2020

انخفضت أسعار الذهب في مصر، بقمية 2 جنيه خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث بلغ سعر عيار «21» نحو 724 جنيهًا، في حين سجل عيار «24» نحو 827 جنيهًا، وسجل عيار «18» نحو 621 جنيهًا.





فيما بلغ سعر عيار «14» نحو 483 جنيهًا، ووصلت قيمة الجنيه الذهب إلى 5792 جنيهًا، والأوقية سجلت 1636 دولارًا في البورصات العالمية.





ويضاف إلى أسعار الذهب الرسمية ما يتراوح بين 24 و60 جنيهًا قيمة المصنعية والدمغة، التي يحصل عليها التجار أو صاحب محل الصاغة، حيث ارتفع سعر الجرام عيار «21» إلى 784 جنيهًا بعد إضافة قيمة المصنعية والدمغة، في حين وصل عيار «18» نحو 681 جنيهًا، ووصل سعر عيار «14»، إلى 543 جنيهًا.





وتستعرض «الدستور» أسعار الذهب في مصر، اليوم الخميس الموافق 12 مارس 2020، وذلك بمحلات الصاغة، وأسواق المال، على النحو التالي:





أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

الوحدة: سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24: 827 جنيهًا

عيار 22: 758 جنيهًا

عيار 21:724 جنيهًا

عيار 18: 621 جنيهًا

عيار 14: 483 جنيهًا

عيار 12: 414 جنيهًا

الأونصة: 25733 جنيهًا

الجنيه الذهب: 5792 جنيهًا

كيلو الذهب: 827429 جنيهًا





أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر

الوحدة: سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24: 827.07 جنيه

عيار 22: 758.16 جنيه

عيار 21: 723.71 جنيه

عيار 18: 620.31 جنيه

عيار 14: 482.46 جنيه

عيار 12: 413.54 جنيه

عيار 9: 310.15 جنيه

أوقية الذهب: 25,722 جنيه

جنيه الذهب : 5,790 جنيه