شباب مهاجري كندا يحضرون الاجتماع الأسبوعي للبابا تواضروس

شهد الاجتماع الأسبوعي لقداسة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والذي أقيم مساء أمس بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حضور فوج من شباب الأقباط المقيمين بكندا الذين جاؤوا في رحلة كنسية إلى مصر، بصحبة اثنين من كهنتنا.ورحب قداسة البابا بأبنائه الشباب وبالكاهنين قائلًا: «أرحب بالشباب من كندا وأبونا أنجيلوس وأبونا بيشوي وهم في زيارة في مصر وهم معنا اليوم»، وفِي نهاية الاجتماع قدم الشباب ترنيمة ونالوا بركة قداسة البابا.