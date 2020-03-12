سعر الدولار اليوم الخميس 12 - 3 - 2020

سجل سعر الدولار، اليوم الخميس، في التعاملات الرسمية للبنوك، ما بين 15.65 إلى 15.67 جنيهًا للشراء، و15.75 إلى 15.77 جنيهًا للبيع، حيث سجل في البنك الأهلي المصري، 15.65 جنيهًا للشراء و15.75 جنيهًا للبيع.وسجل سعر الدولار اليوم، في بنك القاهرة، 15.67 جنيهًا للشراء، ووصل سعر البيع إلى 15.77 جنيهًا، وسجل في البنك التجاري الدولي سعر 15.66 جنيهًا للشراء، 15.76 جنيهًا للبيع.وسجل سعر الدولار اليوم، في مصرف أبو ظبي الإسلامي، سعر 15.67 جنيهًا للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 15.77 جنيهًا، وسجل في البنك العربي الإفريقي سعر 15.67 جنيهًا للشراء، و15.77 جنيهًا للبيع.وسجل سعر الدولار اليوم، في بنك الإسكندرية سعر 15.66 جنيهًا للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 15.76 جنيهًا.