إصابة توم هانكس وزوجته بـ«كورونا»

أعلن الفنان العالمي توم هانكس إصابته بفيروي «كورونا» المستجد أثناء تواجده مع زوجته في أستراليا.وقال «هانكس»، في تدوينة له على موقع «فيس بوك»: «مرحبا يا رفاق، أنا وريتا هنا في أستراليا شعرنا بالتعب قليلًا، كأن لدينا نزلات برد، وبعض آلام الجسم».وأضاف: «كان لدى ريتا بعض القشعريرة التي جاءت وذهبت، وحمى طفيفة جدا واتخذنا الإجراءات الصحيحة، كما هو مطلوب في العالم الآن، وقمنا بعمل اختبار لفيروس كورونا، ووجدنا أنه إيجابي».وأضاف: «حسنآ الآن. ما العمل التالي؟ لدى المسئولين الطبيين بروتوكولات يجب اتباعها نحن Hanks سيتم اختبارها ومراقبتها وعزلها طالما تتطلب الصحة والسلامة العامة».