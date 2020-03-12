إصابة توم هانكس وزوجته بـ«كورونا»
الخميس 12/مارس/2020 - 03:51 ص
وكالاتطباعة
أعلن الفنان العالمي توم هانكس إصابته بفيروي «كورونا» المستجد أثناء تواجده مع زوجته في أستراليا.
وقال «هانكس»، في تدوينة له على موقع «فيس بوك»: «مرحبا يا رفاق، أنا وريتا هنا في أستراليا شعرنا بالتعب قليلًا، كأن لدينا نزلات برد، وبعض آلام الجسم».
وأضاف: «كان لدى ريتا بعض القشعريرة التي جاءت وذهبت، وحمى طفيفة جدا واتخذنا الإجراءات الصحيحة، كما هو مطلوب في العالم الآن، وقمنا بعمل اختبار لفيروس كورونا، ووجدنا أنه إيجابي».
وأضاف: «حسنآ الآن. ما العمل التالي؟ لدى المسئولين الطبيين بروتوكولات يجب اتباعها نحن Hanks سيتم اختبارها ومراقبتها وعزلها طالما تتطلب الصحة والسلامة العامة».
وقال «هانكس»، في تدوينة له على موقع «فيس بوك»: «مرحبا يا رفاق، أنا وريتا هنا في أستراليا شعرنا بالتعب قليلًا، كأن لدينا نزلات برد، وبعض آلام الجسم».
وأضاف: «كان لدى ريتا بعض القشعريرة التي جاءت وذهبت، وحمى طفيفة جدا واتخذنا الإجراءات الصحيحة، كما هو مطلوب في العالم الآن، وقمنا بعمل اختبار لفيروس كورونا، ووجدنا أنه إيجابي».
وأضاف: «حسنآ الآن. ما العمل التالي؟ لدى المسئولين الطبيين بروتوكولات يجب اتباعها نحن Hanks سيتم اختبارها ومراقبتها وعزلها طالما تتطلب الصحة والسلامة العامة».