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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

دار الفارابي تطرح «ولدت رجلا» للفلسطينية لميس فرحات

الخميس 12/مارس/2020 - 03:44 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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صدر مؤخرًا دار «الفارابي» للنشر والتوزيع٬ رواية بعنوان «ولدت رجلا» من تأليف الكاتبة الفلسطينية٬ لميس العبد الله فرحات، والتي سبق وصدر لها عن نفس الدار رواية «غدًا يزهر نيسان».

ومن أجواء الرواية نقرأ: «وفي ليلة ليلاء، ما إنْ أرخى الليل سدولهُ حتّى بدأ القصفُ على البلدة من هُنا وهُناك، ركضْنا نحو النّافذةِ لنرى ماذا حصل، ارتعدتْ أمّي وقالتْ: ابتعدوا يا أولادي عن النّافذة، الوضع الأمنّي لا يطمئن أبدًا، القصفُ الإسرائيلي يشتدُّ فأصبح قريبًا وكأنه انتقل إلى الجبل».

وتضيف: «قال أبي: «أنت الأكبرُ يا حازم أرجو أن تتحلى بالشجاعة والصبر.. تملّكني الخوف بعض الشيء، ولكنّني استعدْتُ قوتي، فأنا الأكبر وعليّ أنْ أكونَ شجاعًا كما زعم والدي».

في سياق متصل وعن نفس الدار صدر أيضا كتاب بعنوان "فسيفساء ماركسية" من تأليف الباحث د. عاطف علبي. والذي يذهب في مقدمته للكتاب إلي أنه:عنوان الكتاب «فسيفساء ماركسية» ويمكن أن يكون «قبل النسيان». وذلك لأن ما كتبناه في الدراسات المختلفة وعلى فترات متفاوتة من الزمن، ولا سيما منها «المفكرة المسكوبية – الإيجابيات والسلبيات» خلو من التواريخ لنسيانها إذ إنها كُتبت بعد نحو خمسين عامًا من الزمن؛ وكذلك الأمر في «ربع قرن في الحزب الشيوعي اللبناني».

وتشكل هاتان الشهادتان لبّ الموضوع وجوهره مع الدراسة الأولى «الجذور الدينية للاشتراكية والشيوعية في المسيحية والإسلام»، أما الباقي فهو من أجل استكمال اللوحة الفسيفسائية الماركسية.


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