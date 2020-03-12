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الخميس 12 مارس 2020 الموافق 17 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أمطار غزيرة بأسوان مصاحبة لرعد وبرق

الخميس 12/مارس/2020 - 03:44 ص
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
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شهدت محافظة أسوان، للمرة الثانية اليوم الخميس، هطول أمطار متوسطة في عدد من المناطق وبعض المراكز، مصاحبة لرياح وظاهرتي الرعد والبرق.

وكان اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أمر مسئولى شرطة المرور بإعادة فتح الحركة المرورية على طريق «أسوان ـ أبوسمبل» السياحي، بعد زوال العاصفة الترابية وعودة مجال الرؤية لوضعه الطبيعي.

ورفع محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، حالة الطوارئ، كما عقد غرفة العمليات الرئيسية للمحافظة، وأيضًا غرف عمليات المراكز والمدن والمديريات، وذلك لمواجهة توقعات الطقس السىء، واحتمالية هطول أمطار وسيول، من خلال متابعة أى أحداث تقع بدائرة المحافظة على مدار الساعة.

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