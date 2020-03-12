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الخميس 12 مارس 2020 الموافق 17 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية تعلق السفر إلى أوروبا و12 دولة أخرى

الخميس 12/مارس/2020 - 06:52 ص
السعودية تعلق السفر
السعودية تعلق السفر إلى أوروبا و12 دولة أخرى
وكالات
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قررت السلطات السعودية تعليق سفر مواطنيها والمقيمين بها إلى دول بالاتحاد الأوروبي و11 دولة أخرى، بشكل مؤقت، كإجراء احترازي لانتشار فيروس «كورونا» المستجد. 

وأفادت وكالة الأنباء السعودية «واس» بأن «حكومة المملكة قررت تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتا، وتعليق الرحلات الجوية إلى كل من دول الاتحاد الأوروبي والاتحاد السويسري والهند وباكستان وسريلانكا والفلبين والسودان وإثيوبيا وجنوب السودان وإريتريا وكينيا وجيبوتي والصومال».

وأضافت: «وتقرر أيضا تعليق دخول القادمين من تلك الدول أو دخول من كان موجودا بها خلال الـ 14 يوما السابقة لقدومه».

كما تم تعليق حركة المسافرين عبر المنافذ البرية جميعها مع الأردن، مع استمرار السماح بالحركة التجارية والشحن ومرور الحالات الإنسانية والاستثنائية.

وأعطى القرار مهلة 72 ساعة للمواطنين ولمن لديهم إقامة سارية المفعول من مواطني تلك الدول للعودة للمملكة، وذلك قبل بدء سريان تطبيق قرار تعليق السفر.

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