السعودية تعلق السفر إلى أوروبا و12 دولة أخرى

قررت السلطات السعودية تعليق سفر مواطنيها والمقيمين بها إلى دول بالاتحاد الأوروبي و11 دولة أخرى، بشكل مؤقت، كإجراء احترازي لانتشار فيروس «كورونا» المستجد.





وأفادت وكالة الأنباء السعودية «واس» بأن «حكومة المملكة قررت تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتا، وتعليق الرحلات الجوية إلى كل من دول الاتحاد الأوروبي والاتحاد السويسري والهند وباكستان وسريلانكا والفلبين والسودان وإثيوبيا وجنوب السودان وإريتريا وكينيا وجيبوتي والصومال».





وأضافت: «وتقرر أيضا تعليق دخول القادمين من تلك الدول أو دخول من كان موجودا بها خلال الـ 14 يوما السابقة لقدومه».





كما تم تعليق حركة المسافرين عبر المنافذ البرية جميعها مع الأردن، مع استمرار السماح بالحركة التجارية والشحن ومرور الحالات الإنسانية والاستثنائية.



