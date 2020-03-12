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الخميس 12 مارس 2020 الموافق 17 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكونجرس يحد من سلطات ترامب في شن حرب على إيران

الخميس 12/مارس/2020 - 03:31 ص
جريدة الدستور
وكالات
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حسم الكونجرس الأمريكي الموقف النهائي للولايات المتحدة من شن حرب على إيران، حيث أعطى موافقته النهائية، اليوم الأربعاء، على قرار يحد من صلاحية الرئيس دونالد ترامب، بالقيام بعمل عسكري ضد طهران.

وانضم مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ في المصادقة على القرار بغالبية 227 صوتا مقابل 186، وهو ما يمنع ترامب من القيام بأي عمل عسكري ضد إيران قبل طرح ذلك على التصويت في الكونجرس.

وقال النواب الذين صوتوا لصالح القرار إنهم أرادوا بذلك ضمان أن تكون لدى الكونغرس صلاحية إعلان الحروب، كما نص على ذلك الدستور الأمريكي.

وبات من المؤكد أن يستخدم ترامب حقه بنقض هذا القرار، ولن يكون باستطاعة المشرّعين الديمقراطيين المتحالفين مع عددمن الجمهوريين المشككين بجدوى الحلول العسكرية إلغاء فيتو الرئيس لافتقارهم إلى الأصوات المطلوبة.

وصوّت الكونغرس على القرار بعد دقائق فقط من مقتل جنديين، أمريكي وبريطاني، ومتعاقد أمريكي في هجوم صاروخي، مساء الأربعاء، على قاعدة التاجي التي تؤوي جنودًا أمريكيين شمالي بغداد، وهو الهجوم الأكثر دموية ضد مصالح أمريكية في العراق منذ سنوات.

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