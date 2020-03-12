إصدار النسخة العربية لـ«ذائقة طعام هتلر» و«محاكمة الخنزير»

أصدر المركز الثقافي العربي حديثا٬ الترجمة العربية لرواية «محاكمة الخنزير.. رواية عن مسرحية الحياة» من تأليف أوسكار كوب فان٬ وترجمة معن عاقل، وهي رواية تتأرجح بين الضحك والحزن والدهشة.ومما جاء على غلاف الرواية الخلفي: «انظروا إليه. تخيّلوا حياته. ضربناه وطاردناه. وطوال حياته، احتقرناه. لم نعتبره جديرًا بالتقدير قط، والآن، نعتبره يستحق المحاكمة! لا، هذا لا يصحّ».في سياق متصل وعن نفس الدار٬ صدرت النسخة العربية لرواية «ذائقة طعام هتلر» للكاتبة الإيطالية٬ روزيلا بوستورينو٬ نقلها للعربية محمد التهامي العماري.وتصوّر هذه الرواية، الفائزة بثماني جوائز من بينها جائزة كامبييلو الإيطالية المرموقة، غريزة البقاء، وتسبر خفايا العلاقات، وتُسائل معنى الحب والصمود، فهي تجمع بين القوة والرهافة.وهي قصة من تلك القصص التي قد نظن أنها نتاج خيال الكاتبة، لكنها في الواقع إحدى القصص الحقيقية التي خلّفها لنا التاريخ.