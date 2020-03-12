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الخميس 12 مارس 2020 الموافق 17 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يعلن تعليق الرحلات مع أوروبا لمدة 30 يومًا

الخميس 12/مارس/2020 - 03:25 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف رحلات السفر مع أوروبا اعتبارًا من ليل يوم الجمعة، ولمدة 30 يومًا، تحسبًا لانتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وأكد «ترامب»، في مؤتمر صحفي منذ قليل، أن الولايات المتحدة قادرة على مواجهة فيروس كورونا، حيث سجلت انخفاضا في أعداد المصابين خلال الأيام الماضية.

أفادت وسائل إعلامية أمريكية، الثلاثاء، بارتفاع عدد إصابات بفيروس كورونا إلى 849 حالة في الولايات المتحدة، كما سجلت عدد الوفيات 27.

وقالت إدارة المراكز الأمريكية، إن عدد المواطنين الذين تمت إعادتهم من الخارج بلغ 49 حالة من بينها 3 حالات من مدينة «ووهان» الصينية و46 حالة، ممن كانوا على متن السفينة السياحية «دايموند برينسس» التي وضعت السلطات اليابانية كل من كان على متنها في الحجر الصحي بعد ظهور حالات إصابة بالفيروس الجديد.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019، في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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