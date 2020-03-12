منتدى الشعر المصري يناقش «لابس مزيكا» لجمال فتحي.. الأحد

يستضيف منتدى الشعر المصري٬ في السابعة مساء الأحد المقبل٬ أمسية ثقافية جديدة٬ لمناقشة ديوان «لابس مزيكا» للشاعر جمال فتحي٬ والصادر حديثا عن دار «الأدهم» للنشر والتوزيع.ومنالمقرر أن يناقش الديوان كل من الشاعر يسري حسان، والدكتور أحمد حسن عوض، والناقد مدحت صفوت، ويدير الندوة الشاعر علي عطا.يشار إلى أن جمال فتحي هو شاعر وصحفي بالقسم الثقافي بجريدة الجمهورية٬ أصدر ثلاثة دواوين هي: «في السنة أيام زيادة»، و«عنيا بتشوف كويس»٬ وديوان «جلد ميت»، بالإضافة إلى مجموعة قصصية تحت عنوان «كعب أخيل».كما صدر له كتاب من الأدب الساخر بعنوان «شفاء الموجوع فى أحوال دولة المخلوع» الصادر من دار «الرواق» للنشر.