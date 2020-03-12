الصين تسجل 11 حالة وفاة جديدة بـ«كورونا»
الخميس 12/مارس/2020 - 05:45 ص
وكالاتطباعة
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، تسجيل 11 حالة وفاة بفيروس «كورونا» المستجد خلال يوم الأربعاء 11 مارس.
وكانت آخر إحصائية أعلنت عنها السلطات الصينية لوفيات «كورونا» وصلت إلى 22 وفاة، حتى نهاية يوم الثلاثاء، بالإضافة إلى 24 حالة إصابة جديدة، ما رفع العدد الإجمالي في شتى أنحاء البلاد إلى 3161 وفاة و80955 إصابة حتى نهاية يوم أمس.
وذكرت اللجنة – في تقريرها اليومي - أن جميع الوفيات الـ22 كانت في مقاطعة هوبي (مركز انتشار الفيروس بوسط الصين) والتي سجلت أيضا 13 حالة إصابة جديدة بالمرض أمس؛ فيما جاءت الإصابات الـ 11 الأخرى المسجلة بواقع حالة واحدة من داخل الصين و10 حالات وافدة من الخارج بينها 6 حالات في مدينة بكين وحالتان في مدينة شنجهاي وواحدة في كل من مقاطعتي شاندونج وقانسو.