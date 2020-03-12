الصين تسجل 11 حالة وفاة جديدة بـ«كورونا»

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، تسجيل 11 حالة وفاة بفيروس «كورونا» المستجد خلال يوم الأربعاء 11 مارس.





وكانت آخر إحصائية أعلنت عنها السلطات الصينية لوفيات «كورونا» وصلت إلى 22 وفاة، حتى نهاية يوم الثلاثاء، بالإضافة إلى 24 حالة إصابة جديدة، ما رفع العدد الإجمالي في شتى أنحاء البلاد إلى 3161 وفاة و80955 إصابة حتى نهاية يوم أمس.



