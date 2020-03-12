الطقس السيء يضرب الغربية (صور)

شهد عدد من قرى ومدن محافظة الغربية، منذ بداية اليوم الخميس، سقوط أمطار رعدية بدأت بمتوسطة ثم تحولت إلى غزيرة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.وأعلنت غرفة العمليات بديوان عام المحافظة، حالة الطوارئ منذ إعلان هيئة الأرصاد الجوية تعرض البلاد لموجة من الطقس السيء، وشهدت الطرق انتشار الدوريات المرورية لتنظيم حركة المرور.وكلف الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، رؤساء المدن والأحياء بسرعة شفط مياه الأمطار من الشوارع حال تجمعها، وذلك تيسيرا على حركة السيارات والمواطنين.كما أعلنت شركة الكهرباء حالة الطوارئ تحسبا لانقطاع التيار عن بعض المناطق بسبب الأمطار.