جولة تفقدية لـ حي الهرم على أعمال تطوير مدينة الرحمن (صور)

أجرت الأجهزة التنفيذية بحي الهرم، جولة تفقدية برئاسة اللواء خالد عصر، على مدينة الرحمن، للوقوف على آخر أعمال التطوير بالشوارع والبني التحتية.ورافق رئيس الحي كل من الدكتورة هند عبدالحليم ورمضان عبدالدايم، نائبا رئيس الحي، ونصير حسين، مشرف على أعمال التطوير، وذلك في إطار رفع كفاءة الشوارع، وتطوير البنية التحتية، لظهورها بالشكل الذي يليق بها.كانت محافظة الجيزة، شاركت فى فعالية متميزة مع الشباب بحي جنوب الجيزة لاستغلال طاقات الشباب وتدعيم مشاركتهم المجتمعية في العمل الميداني وذلك من خلال رعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.وأكد محافظ الجيزة أن الفعالية شملت مشاركة الشباب في تجميل وتلوين الأسوار وغرف الكهرباء وكبائن التليفونات المنتشرة بالعديد من الشوارع الرئيسية، وذلك في خطوة لتجميل المظهر العام للطرق والمحاور، مشيرًا إلى أنه تم تذليل كافة العقبات أمام الشباب لإنجاح الفعالية، حيث تم البدء في تجميل سور شارع ربيع الجيزي وكبائن التليفونات والكهرباء الموجودة بواجهة الأسوار بالشارع وسيتم دهان ورسم السور من الجانب الأيمن لتتكامل الصورة الجمالية للمنطقة.وشدد محافظ الجيزة على دعم الأنشطة والفعاليات الشبابية، خاصة التي تهدف إلى الارتقاء بالمجتمع وتجميل البيئة، مشيرًا إلى احتضان المحافظة العديد من الفعاليات الشبابية خلال المرحلة المقبلة لإدماجهم في العمل العام ومشاركتهم للأجهزة التنفيذية.