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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«الأوقاف» تنصح مُصلى الجمعة: لا تكثروا من المصافحة.. والعناق مكروه

الخميس 12/مارس/2020 - 04:39 ص
الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف
أميرة العناني
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شددت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة والخطباء الالتزام بالوقت المحدد لخطبة الجمعة، بما لا يزيد على ربع ساعة، كما نصحت بترك مسافات كافية بين صفوف المصلين ما وسع المسجد ذلك، سواء في أثناء الخطبة أم في الصلاة، بالإضافة إلى فتح منافذ التهوية قبل الصلاة بوقت كاف، وذلك مراعاة للظرف الآني الطارئ وعملًا بمبدأ الأخذ بأسباب الوقاية. 

من ناحيته، صرح محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بأن الأولى في هذه الأيام عدم الإكثار من المصافحة، أخذا بأسباب الوقاية والاحتياط، وإن كان ولابُدّ فيتعين مراعاة متطلبات السلامة التي تؤكد عليها الجهات الطبية من المداومة على تنظيف اليدين. 

أما من حيث العناق، أوضح «جمعة»، في بيان صحفي منذ قليل، أن الإمام مالك قال بكراهته أصلا، ونسب الطحاوي ذلك أيضا إلى الإمامين أبي حنيفة ومحمد، وتكره عند الشافعية إلا لقادم من سفر، وقال الحنابلة وأبو يوسف بإباحته، على أن القول بإباحة المعانقة عند من أباحها مقيد بما لم يكن هناك داء يخشى نقله من خلالها أو بسببها.

وأضاف «جمعة»، أنه معلوم لدى الجميع أن درء المفسدة، ولو محتملة، مقدم على المباحات وحتى المستحبات، ولَك في أوقات السعة أن تأخذ بأي الآراء شئت، من غير أن ينكر من أخذ برأي على من أخذ برأي آخر، فمعلوم أنه لا إنكار في المختلف فيه، إنما ينكر على من خرج على المتفق عليه عند أهل العلم المعتبرين، في ضوء مراعاة ظروف الزمان والمكان والأحوال، أما النوازل فلها أحكامها المعتبرة شرعا.

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