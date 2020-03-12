«الأوقاف» تنصح مُصلى الجمعة: لا تكثروا من المصافحة.. والعناق مكروه

شددت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة والخطباء الالتزام بالوقت المحدد لخطبة الجمعة، بما لا يزيد على ربع ساعة، كما نصحت بترك مسافات كافية بين صفوف المصلين ما وسع المسجد ذلك، سواء في أثناء الخطبة أم في الصلاة، بالإضافة إلى فتح منافذ التهوية قبل الصلاة بوقت كاف، وذلك مراعاة للظرف الآني الطارئ وعملًا بمبدأ الأخذ بأسباب الوقاية.





من ناحيته، صرح محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بأن الأولى في هذه الأيام عدم الإكثار من المصافحة، أخذا بأسباب الوقاية والاحتياط، وإن كان ولابُدّ فيتعين مراعاة متطلبات السلامة التي تؤكد عليها الجهات الطبية من المداومة على تنظيف اليدين.





أما من حيث العناق، أوضح «جمعة»، في بيان صحفي منذ قليل، أن الإمام مالك قال بكراهته أصلا، ونسب الطحاوي ذلك أيضا إلى الإمامين أبي حنيفة ومحمد، وتكره عند الشافعية إلا لقادم من سفر، وقال الحنابلة وأبو يوسف بإباحته، على أن القول بإباحة المعانقة عند من أباحها مقيد بما لم يكن هناك داء يخشى نقله من خلالها أو بسببها.



