رياح شديدة تهز محافظة البحيرة

تشهد مدن وقرى محافظة البحيرة الآن حالة من الطقس السيء، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على كافة أنحاء المحافظة مع وجود رياح شديدة.وتواصل محافظة البحيرة استعداداتها بجميع القرى والمدن على قدم وساق؛ لمجابهة الأمطار والسيول والتغيرات الجوية المحتملة، كتدبير احترازى بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس السيء التى تشهدها جميع محافظات الجمهورية.وتستمر المحافظة فى إعلان حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات المحلية وخاصة الوحدات المحلية الساحلية «رشيد - إدكو - كفر الدوار».من جانبه شدد اللواء هشام أمنة، محافظ البحيرة، على انعقاد غرفة عمليات الطوارئ بشكل دائم حتى انتهاء الموجة، والمراجعة بشكل مستمر على صفايات المطر وتطهير المصارف والترع لاستيعاب أكبر كمية من المياه، وإبلاغ المواطنين عن أى عامود كهرباء يحتاج لصيانة للتدخل فورا.كما قرر محافظ البحيرة رفع درجة الاستعداد القصوى وانعقاد غرفة العمليات وإدارة الأزمات المركزية بديوان عام المحافظة على مدار 24 ساعة؛ لمتابعة حالة الطقس السيء وعدم استقرار الأحوال الجوية المحتملة من رياح وسقوط أمطار كثيفة، خلال الفترة من مساء اليوم الأربعاء وحتى يوم السبت المقبل، وذلك وفقًا لتقرير هيئة الأرصاد الجوية ومركز التنبؤ بفيضان النيل.كما أكد المحافظ على الانعقاد الدائم لغرف عمليات فرعية بالمراكز والمديريات على مدار الـ24 ساعة لتلقى كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولًا بأول.كما تم التأكد من جاهزية كافة المعدات اللازمة وانتشارها مع الأطقم المخصصة لمواجهة تلك الظروف الطارئة بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة والتأهب المستمر.