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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

أحمد سعداوي يتعاقد مع «بيرانيا» الفرنسية على «باب الطباشير»

الخميس 12/مارس/2020 - 01:44 ص
الروائي العراقي أحمد
الروائي العراقي أحمد سعداوي
نضال ممدوح
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تعاقد الكاتب الروائي العراقي أحمد سعداوي، مع منشورات بيرانيا في باريس٬ على نشر الترجمة الفرنسية لروايته «باب الطباشير»٬ والتي كانت قد صدرت للمرة الأولى في نسختها العربية عن منشورات الجمل عام 2017.

يذكر أن منشورات «بيرانيا» كانت قد نشرت سابقًا الترجمة الفرنسية لرواية «فرانكشتاين في بغداد» والتي أنجزتها المترجمة القديرة فرانس ماير.

ووصلت النسخة الفرنسية من «فرانكشتاين في بغداد» إلى التصفيات النهائية وحازت جائزة الخيال الإبداعي الكبرى الفرنسية GPI 2017.

وتدور أحداث رواية «باب الطباشير» في بغداد عام 2013، وتتضمن 21 فصلًا في مزيج بين الفانتازيا والغرائبية، يتم توظيفها مع نقد سياسي واجتماعي، ويستخدم فيها «سعداوي» بعض خصائص روايات الألغاز البوليسية، ويأتي هذا التوظيف ضمن قصة حب لبطلي الرواية، حيث يشكلان المادة الحوارية، عدا عن شخوص آخرين كل له دوره فيها.

ومن أجواء الرواية: «تتحدثون معهم عن فظاعة الأشياء الأولى التي مررتم بها هنا، وتباركون نعمة الحياة التي تعيشونها حتى لو كانت بسيطة وشحيحة بمصادر الفرح والأمل، وتتشبثون بأسنانكم وأظافركم بأي نسمة هواء نظيفة».

وتضيف: «بالنسبة لي أنا الميت الحي، والذي لا يضيره إن كانت الحياة أم الموت هو ما سيأتي إليه٬ لن يغير عندي من شيئ أن آمل أو أيأس هل تفهمون ذلك يا أصدقائي المجرمين ؟ آه.. ربما علي أن أفهم أنا ألا أحد هنا معي في الزنزانة٬ وأنكم ربما سبقتموني إلي إطلاق السراح٬ أو منصة الإعدام».

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