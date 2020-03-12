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الخميس 12 مارس 2020 الموافق 17 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

طوارئ بـ«مياه المنيا» تحسبا للطقس السيء

الخميس 12/مارس/2020 - 01:42 ص
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
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أكد المهندس ياسر الشهاوى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه المنيا، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الشركة وربطها بغرف عمليات فرعية بكافة الفروع، تحسبا لحدوث أي تغيرات جوية داخل المحافظة، كما تم التنسيق الكامل والمستمر مع غرفة عمليات المحافظة والشركة القابضة.

وأكد الشهاوي على جاهزية كافة الفروع والقطاعات المختلفة بالشركة لمواجهة أى سيول، حيث تم متابعة تجهيز كافة سيارات الحملة الميكانيكية من سيارات مياه الشرب والكسح واللوادر والحفارات، والتريسكلات المحملة بجراكن توزيع المياه وكذلك وحدات الكسح الصغيرة (الكوبوتا)، والوحدات النقالة، والمولدات الكهربائية، وتم تجهيز فرق الصيانة اللازمة من الفنيين المتخصصين للتغلب على أي أعطال حال حدوثها.

وأوضح الشهاوي أنه تم ربط المعمل المركزي بالشركة بالمعامل المتنقلة لأخذ عينات من المياه بصفة مستمرة والتأكد من صلاحية المياه للاستخدام الآدمي وكذلك الدفع بكميات إضافية من الشبة والكلور، تحسبا لزيادة العكارة فى المصادر المائية ( نهر النيل – الترعة الإبراهيمية – البحر اليوسفي).

كما تم تجهيز عدد من المحطات للعمل احتياطيا في حالة خروج أى محطة خارج الخدمة أثناء الأمطار، وتمت مراجعة وتطهير جميع البيارات وكذا المطابق والشبكات، والدفع بسيارات الكسح في تلك المنطقة والأماكن المنخفضة لشفط المياه المتواجدة بها من جراء تلك السيول.

وأوضح أنه تم توفير احتياطات من الشبة بالمحطات الكبرى وهي (محطة الصعايدة بمغاغة ـ المحطة الرئيسية ببني مزار ـ محطة علي باشا بمطاي ـ محطة عرب الزينة بسما لوط محطة المنيا الجديدة ـ محطة كدوان جنوب المدينة ـ محطة بني أحمد ـ محطة المعصرة بملوي ـ المحطة البحرية والقبلية بمدينة المنيا أرض سلطان).

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة مياه المنيا إلى أن هذه الإجراءات تأتي بناء على تعليمات المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان وتكليفات كل من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة.

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