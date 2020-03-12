أمطار ورياح خفيفة بأسوان (صور)

شهدت محافظة أسوان، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، هطول أمطار خفيفة فى العديد من المناطق وبعض المراكز، مصاحبة لرياح خفيفة.وكان اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أمر مسئولى شرطة المرور بإعادة فتح الحركة المرورية على طريق «أسوان ـ أبوسمبل» السياحي، بعد زوال العاصفة الترابية وعودة مجال الرؤية لوضعه الطبيعي.ورفع محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، حالة الطوارئ، كما عقد غرفة العمليات الرئيسية للمحافظة، وأيضًا غرف عمليات المراكز والمدن والمديريات، وذلك لمواجهة توقعات الطقس السىء، واحتمالية هطول أمطار وسيول، من خلال متابعة أى أحداث تقع بدائرة المحافظة على مدار الساعة.