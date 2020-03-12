«المسمارى»: 12 مليار جنيه حجم تمويلات المرتزقة والإرهابيين فى ليبيا

قال الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، صباح اليوم الخميس، إن قطر تدعم جماعة الإخوان الإرهابية في ليبيا وتسعى إلى السيطرة على الغاز الليبي.





وأضاف«المسماري»، خلال لقاء مع الإعلامي وائل الأبراشي على القناة الأولى، أن الدوحة تستخدم الإسلام السياسي للسيطرة على ليبيا؛ لأن ليبيا هي المنافس لها في إنتاج الغاز، وبالتالي تتحكم في سعره.





وأكد«المسماري»، أن قطر سوف تعوض نقص الأموال الموجهة إلى الإرهابيين بسبب إقفالات النفط بالبلاد، مشددًا على أن الموانئ والحقول النفطية تحت تصرف القبائل الآن لوقف استنزافها، مشيرًا إلى أن هناك أنباء تقول إن المبالغ التي وصلت للمرتزقة والإرهابيين بلغت حتى الآن نحو 12 مليار دولار.



