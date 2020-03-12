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الخميس 12 مارس 2020 الموافق 17 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس «حماية المستهلك»: الجهاز يعمل بكامل طاقته يومى الخميس والجمعة

الخميس 12/مارس/2020 - 01:06 ص
اللواء راضي عبد
اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك
نرمين محمود الدهان
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صرح اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، بأن الجهاز يعمل بكامل طاقته غدًا الخميس والجمعة، من خلال فرق عمل لتلقي كافة شكاوى المواطنين والعمل علي الحل الفوري لها تحت إشرافه المباشر.

يأتى هذا في إطار استراتيجية الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الاهتمام بمشاكل المواطنين وسرعة التجاوب معها، وتأكيدًا على ما جاء بالبرنامج الشامل للحكومة الذي أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن إيجاد آليات غير تقليدية للتعامل مع شكاوى المواطنين وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات العاجلة التي تسهم في ضبط الأسواق، وتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات للتفاعل مع المواطن والحفاظ على حقوقه وضبط الأسواق.

وأكد «عبد المعطي»، أن الجهاز يعمل وفق خطط غير تقليدية سعيًا منه لتخفيض زمن الاستجابة لشكاوى المواطنين بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لاتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لضبط الأسواق، مطالبًا التجار ومقدمي الخدمات بالالتزام بالضوابط القانونية وتقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عالية حرصًا على المصلحة العامة ومن أجل الارتقاء باقتصاد بلدنا، مشددًا على عدم التهاون في حق أي مواطن، مؤكدًا على أهمية تفعيل الرقابة المجتمعية في إطار متوازي مع الرقابة المؤسسية التي تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية.

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