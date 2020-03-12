«المسمارى»: قتلى وخسائر يومية فى صفوف الأتراك بليبيا

أكد الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، صباح اليوم الخميس، أن الأتراك يتكبدون خسائر يومية في صفوفهم على الأراضي الليبية.





وقال «المسماري»، خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي على فضائية «الأولى» المصرية، إنه يوميا يوجد قتلى ومصابون في صفوف الأتراك والمرتزقة في حرب العاصمة طرابلس، مشيرًا إلى أن 4500 مرتزق وصلوا إلى البلاد وتم قتل 119 منهم في المعارك.





وأضاف الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي أن هناك 6000 آلاف مرتزق سوري في صفوف المتطوعين ينتظرون تدريبهم ونقلهم لليبيا، إضافة إلى 2000 آخرين يتلقون بالفعل الآن التدريب في أنقرة.





ولفت إلى أن الجنود الأتراك الموجودين في طرابلس يستخدمون المرتزقة السوريين في الصفوف الأولى بالمعارك، مشيرا إلى أن هؤلاء المرتزقة قاتلوا ضد الجيش العربي السوري ولم يستطيعوا البقاء هناك وجاء بهم المعتوه أردوغان إلى ليبيا للتخلص منهم.





وشدد الناطق باسم الجيش الليبي، على أن الجيش يخوض المعركة بأسلحة خفيفة في مواجهة الأسلحة الثقيلة من الجانب الآخر، منوهًا بأن تعليمات صدرت من القيادة مؤخرا بالتعامل مع أي خرق للهدنة بالقوة المناسبة سواء بالأسلحة الخفيفة أو الثقيلة.