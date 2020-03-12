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الخميس 12 مارس 2020 الموافق 17 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المسماري: عشماوي تحصن في النساء والأطفال عند القبض عليه

الخميس 12/مارس/2020 - 07:33 ص
هشام عشماوي
هشام عشماوي
عبير سليم
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كشف اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، اليوم الخميس، جانبًا جديدًا من مشهد القبض على الإرهابي هشام عشماوي، والذي تم تنفيذ حكم الإعدام عليه مؤخرًا في مصر. 

وقال «المسماري»، خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى» المصرية، إن الإرهابي هشام عشماوي كان يرتدي عند القبض عليه في ليبيا حزامًا ناسفًا، ومعه مجموعة من أخطر الإرهابيين الليبيين، إلى جانب نساء وأطفال من عائلاتهم.

وأضاف الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي أن من سمات عناصر تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين ارتداء أحزمة ناسفة لأنهم يفضلون الموت، مشيرًا إلى أنه عندما تم القبض على عشماوي، أخرج الكارنيه المصري الذي يثبت أنه كان رائدًا في الجيش ومحال على المعاش.

ونوه «المسماري» بأنه من المفارقات أن الحاج سلمان برهوتي الذي استشهد 4 من أبنائه على يد هشام عشماوي تعامل مع الأخير وفق القواعد وسلمه للشرطة.

وأشار إلى أن هشام عشماوي شارك في معسكرات تدريب وساهم في نقل إرهابيين إلى مصر وسوريا وليبيا وهو عضو في تنظيم القاعدة.

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