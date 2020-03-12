يوفنتوس يعلن إصابة أحد لاعبيه بـ«كورونا»

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، إصابة لاعبه دانييلي روجاني بفيروس «كورونا» المستجد، بعد التأكد من إيجابية نتائج التحليل الخاصة به.وذكر «يوفنتوس»، في بيان له منذ قليل، أن اللاعب لم تظهر عليه أية أعراض، إلا أن النتائج أظهرت إيجابية التحليل.وأضاف النادي الإيطالي أن اللاعب يخضع حاليًا تفعيل لإجراءات العزل، كما يتم إجراء تحاليل لكل المخالطين له.

وتعد إيطاليا أكثر الدول الأوروبية تضررًا في أعقاب تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، وهو الأمر الذي دفع رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، إلى إيقاف جميع الأنشطة التجارية في جميع أنحاء البلاد بدءا من الأربعاء، باستثناء الخدمات العامة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقرر رئيس الوزراء الإيطالي إغلاق كل المتاجر في البلاد باستثناء محال بيع الأغذية والصيدليات، والخدمات العامة.

وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية، في وقت سابق، ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 617 شخصا، وأكثر من 10 آلاف حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.