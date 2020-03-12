وكيل الأزهر السابق يعتذر للسائح الصينى ضحية تنمر الدائرى

أكدت الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف السابق، أن ماحدث مع السائح الصيني على الطريق الدائري من إنزال سائق السيارة التي كان يستقلها له على الطريق الدائري، والتلاعب به بدعوته للعودة للسيارة ثم طرده مرارًا، مما أصاب السائح بالهلع، يتنافى مع تعاليم ديننا التي توجب علينا حماية السائحين ومنع الاعتداء عليهم بأي نوع من أنواع الإيذاء.وقال وكيل الأزهر الشريف السابق: «بصفتي مواطن مصري يعرف تعاليم دينه وأخلاقيات مجتمعنا أتقدم باعتذاري الشخصي ونيابة عن كل شرفاء الوطن عن التصرف الأحمق الذي قام به سائق السيارة التي كان يستقلها السائح، وأعتب على من صور الفيديو، وكذلك سائر من شاهد الموقف، حيث كانت النخوة المصرية تحتم عليهم التدخل لإقناع السائق بخطئه ليواصل نقله إلى المكان الذي كان يقصده أو حمل السائح بدلًا عن هذا السائق المستهتر غير الوفي إلى المكان الذي يقصده أو إلى أقرب قسم شرطة بدلًا عن الانشغال بالتصوير».وأضاف «شومان»، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أتقدم بخالص الشكر والتقدير لأجهزة الأمن التي أعلن قبل ساعات أنها ألقت القبض على هذا السائق الذي أساء لنا جميعًا قبل أن يسئ للسائح ضيف مصر».وانتقد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو متداول لصيني يحاول ركوب أي سيارة على الدائري، لكنه قوبل برفض شديد من السائقين، حتى إن البعض هرب خوفًا منه، ورفض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ما حدث من تنمر ضد الصيني على الدائري، وخاصة أن الرجل في بلد لا يعرف فيها شيئًا، رافضين تصويره والسخرية من الرجل ونعته بـ«كورونا».وفي سياق متصل تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، أمس الأربعاء، من القبض على السائق الذي تنمر بشاب صيني أعلى الطريق الدائري، بالقرب من المعادي، بعد تداول مقاطع فيديو تسجل واقعة التنمر على الشاب الآسيوي، أعلى الطريق.