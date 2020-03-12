الشيخ محمود التهامي يشعل حماس جمهوره بمحافظة الإسماعيلية

أحيا الشيخ محمود التهامى مساء أمس حفلا بمحافظة الإسماعيلية، ورغم الأحوال الجوية السيئة إلا أن المئات من أبناء المحافظة والمناطق المجاورة، من محبى التهامى والإنشاد الدينى، حرصوا على حضور الحفل.وقدم الشيخ محمود باقة من أروع قصائده من بينها فلك سما في أفكه قلبانا، وقال لي المحبوب.والشيخ محمود التهامى هو الابن الذى سار فى البداية على درب أبيه الشيخ ياسين التهامى، هذا الشيخ العملاق الذى صنع من موهبته ظاهرة أبهرت الجميع، ثم تميز الشيخ محمود حين أصقل موهبته بالتعليم والدراسة بعد تخرجه في كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، ثم الماجستير فى علم النفس، والعديد من الدراسات فى الموسيقى وأدخل كل الآلات الموسيقية، وكذلك المقامات الحديثة، فأصبح الإنشاد الدينى على يديه متطورًا.