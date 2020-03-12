إحالة أوراق عامل للمفتى بتهمة قتل مدرسة فى قنا

قررت محكمة جنايات قنا إحالة أوراق عامل لفضيلة مفتي الجمهورية لقيامه بقتل مدرسة لسرقتها ومحاولة اغتصابها، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضوية المستشارين سعيد محمود دسوقي، وشريف عفت مصطفى، بأمانة سر صلاح فراج، ومحمد حسني، وعلاء معتمد.تعود أحداث القضية لشهر نوفمبر 2018، عندما تم العثور على جثة ميرفت محمد الملقب 50 سنة مدرسة فلسفه بقنا ملقاة في منزل تحت الإنشاء بمنطقة الشئون بقنا، حيثكشفت تحريات فريق البحث أن مرتكب الحادث «أحمد. ص. ر. ع» 27 سنة عامل، ومقيم منطقة الحصواية بمدينة قنا، حيث تسلل لمنزل القتيلة من سطح مبنى مجاور لمنزلها وبمجرد دخوله المنزل شاهدته المجنى عليها فقام بضربها بيديه ورجليه وقاومته، وعندما حاول اغتصابها ازدادت في الدفاع حتى قام بضربها بأسطوانة بوتاجاز وقتلها، وتم ضبطه.