«السلماوى»: مصر تمتلك إمكانيات واعدة فى الطاقة المتجددة

قال الدكتور حافظ السلماوي، أستاذ الطاقة بجامعة الزقازيق، إن هناك برامج ريادية لتحقيق معدلات أعلى من مصادر الطاقة المتجددة مع الحفاظ على التكلفة، كما أن هناك هدف تنوع مصادر الإمدادات حتى لو تأثر مصدر لا يؤثر على بقية المصادر الأخرى من الإمداد بالطاقة.





وأضاف «السلماوي»، خلال لقاء ببرنامج «المواجهة» المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن لدينا طاقة الشمس والرياح والكتلة الحيوية، حيث تعتبر مصادر واعدة، وهناك طاقة المد والجزر وهي محتملة في المستقبل، مشيرًا إلى أن الطاقة الباطنية هي الوحيدة التي لا نملكها.



