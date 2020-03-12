رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 12 مارس 2020 الموافق 17 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة ٦ أشخاص فى سقوط نخلة على سيارة أجرة بسوهاج

الخميس 12/مارس/2020 - 12:09 ص
سقوط نخلة على سيارة
سقوط نخلة على سيارة أجرة بسوهاج
محمود عبد العال
طباعة
أدي سقوط نخلة على طريق الخلوة بمركز أخميم بسوهاج، إى إصابة ٦ أشخاص، وتم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، وأخطرت النيابة العامة.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا يفيد سقوط نخلة على سيارة أثناء سيرها بمنطقة الخلوة دائرة مركز أخميم، وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز.

وتبين من المعاينة سقوط نخلة علي سيارة أجرة أثناء سيرها بسبب شدة الرياح، نتج عن الواقعة، إصابة عامل وزوجته، وشقيقته، وأبناء الثلاثة، مصابين بكدمات وسحجات متفرقة، عدا طفلة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وتم رفع أثار الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.

وتشهد محافظة سوهاج، هبوب رياح متوسطة محملة بالأتربة، تسود جميع أرجاء المحافظة، كما شهدت عدة مناطق انقطاع التيار الكهربائي بسبب شدة الرياح.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقيقة إصابة مهاجم المنتخب أحمد حسن كوكا بفيروس كورونا

الصحة: شفاء 8 من مصابي كورونا وخروجهم من العزل.. وتسجيل 7 إصابات جديدة

يوفنتوس يعلن إصابة أحد لاعبيه بـ«كورونا»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الصور

image description

سموحة يُسقط الأهلي في أول تعادل بالدوري (صور)

image description

سحب كثيفة تغطي سماء القاهرة (صور)

image description

جوائز مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته التاسعة

image description

تأثر البابا تواضروس في جنازة وقداس وداع الانبا صرابامون (صور)

image description

جامعة أسوان تحتفل بشهداء الوطن (صور)

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لمقتل عريس ضربا على يد أهل زوجته في طلخا

«الرى» تحدد ساعة وصول العاصفة للقاهرة غدًا

تعليق الأنشطة المدرسية.. 5 قرارات من «التعليم» لمواجهة «كورونا»

حسام حبيب يمنع شيرين من الغناء

إنفوجراف

image description

كيف تحمى حياتك أثناء القيادة فى الطقس السيئ؟ (إنفوجراف)

image description

رؤساء تحت رحمة الحجر الصحي.. كيف هزم كورونا مسئولي العالم؟ (إنفوجراف)

image description

الطريقة المثلى لاستخدام الكمامة (انفوجراف)

image description

بالتواريخ.. تفاصيل حادث قطار محطة مصر (انفوجراف)

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

الفواكه والألياف تحميك من الإصابة بسرطان القولون

الرضع أكثر عرضة للقلق في مرحلة الطفولة

إزالة الغابات يزيد من خطر انتشار الملاريا

دراسة جديدة تفسر طريقة انتشار كورونا

منوعات

طرق تخفيف آلام الجيوب الأنفية أثناء العاصفة الترابية

دعاء الرياح القوية والعواصف الشديدة مكتوب

دراسة يابانية تكشف سر ضرورة بدء اليوم بتناول فنجان قهوة

سحب كثيفة تغطي سماء القاهرة (صور)

مقالات الرأي
ماجد حبته
تصفير عدّاد بوتين!
جلال حمام
رجال الله فى الأرض «2»
حسين عثمان
لا أتمناه مصريًا خالصًا
صفوت البياضي
داء بلا دواء.. ولكن
المزيد

الثقافة

أحمد سعداوي يتعاقد مع «بيرانيا» الفرنسية على «باب الطباشير»

في حفل توقيع ديوانها الجديد.. عبير عبد العزيز تكشف أسرار «ما قبل البطيخ» (صور)

بهاء طاهر فى الشروق مجددًا: طبعة سابعة من «نقطة نور»

ورشة لتأهيل المدربين الإقليميين من غرب ووسط وشمال إفريقيا