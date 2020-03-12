إصابة ٦ أشخاص فى سقوط نخلة على سيارة أجرة بسوهاج

أدي سقوط نخلة على طريق الخلوة بمركز أخميم بسوهاج، إى إصابة ٦ أشخاص، وتم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، وأخطرت النيابة العامة.كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا يفيد سقوط نخلة على سيارة أثناء سيرها بمنطقة الخلوة دائرة مركز أخميم، وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز.وتبين من المعاينة سقوط نخلة علي سيارة أجرة أثناء سيرها بسبب شدة الرياح، نتج عن الواقعة، إصابة عامل وزوجته، وشقيقته، وأبناء الثلاثة، مصابين بكدمات وسحجات متفرقة، عدا طفلة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وتم رفع أثار الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.وتشهد محافظة سوهاج، هبوب رياح متوسطة محملة بالأتربة، تسود جميع أرجاء المحافظة، كما شهدت عدة مناطق انقطاع التيار الكهربائي بسبب شدة الرياح.