غادة القماح: 5 ملايين مصرى مصابون بأمراض وراثية

قالت الدكتورة غادة القماح، رئيس مركز الوراثة الإكلينيكية بالمركز القومي للبحوث، إن هناك إحصائية تشير إلى وجود 5 ملايين مصري مصابون بأمراض وراثية، لافتة إلى أن النسبة قد تكون أعلى بكثير.





وأكدت «القماح»، خلال لقائها ببرنامج «كل يوم» المذاع على فضائية «أون إي»، أن أعلى نسبة إصابات بالأمراض الوراثية في محافظة الفيوم، مشيرة إلى أنه لا يوجد وعي كاف في هذا الصدد، «وهذه مأساة كبرى»، حسب وصفها.



