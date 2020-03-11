الموافقة على إجراء اختبارات الترقى لمعلمى الوادى الجديد داخل إداراتهم

أعلن النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب عن الوادي الجديد، والأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالمحافظة، مساء اليوم الأربعاء، عن موافقة الدكتور مجدي أمين، مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين على مطلبه بإجراء اختبارات الترقي للمعلمين داخل إداراتهم بدلًا من إجرائها بمدينة الخارجة، وذلك نظرًا لبعد المسافة وسوء الأحوال الجوية، وتوفير سبل الراحة للمعلمين.وأكد «عبد القادر»، أنه سيجرى عقد الاختبارات للمعلمين المستهدفين بإدارة الداخلة وبلاط يوم الإثنين ١٦ مارس التاسعة صباحًا، داخل إداراتهم، بينما سيعقد الاختبار بالفرافرة في اليوم الذي يليه ١٧ مارس بالفرافرة.ولفت«عبد القادر»، إلى تلقيه عددًا من الاتصالات الهاتفية يشكو فيها المعلمين إصدار الأكاديمية خطابات الاختبارات التي تنعقد بمدينة الخارجة لجميع المعلمين الأسبوع المقبل، حيث جرى التواصل مع مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين وحصل علي موافقته وتوجيه فرع الوادي الجديد بسرعه تعديل أماكن الاختبارات.