إعادة فتح طريق «أسوان ـ أبوسمبل» بعد انتهاء العاصفة الترابية

أمر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مسئولى شرطة المرور بإعادة فتح الحركة المرورية على طريق«أسوان ـ أبوسمبل» السياحي، حيث أكدت النقاط المرورية على الطريق بزوال العاصفة الترابية وعودة مجال الرؤية لوضعه الطبيعي.وكان طريق «أسوان ـ أبوسمبل» السياحي تعرض لعاصفة ترابية، أدت لحجب الرؤية تمامًا.ووجه محافظ أسوان، منذ ساعات، بغلق الطريق لحين تحسن الحالة الجوية، وذلك حفاظًا على أرواح وسلامة المواطنين والأفواج السياحية المترددة على هذا الطريق الحيوي.وأعلن محافظ أسوان رفع حالة الطوارئ، وعقد غرفة العمليات الرئيسية للمحافظة، وأيضًا غرف عمليات المراكز والمدن والمديريات، وذلك لمواجهة توقعات الطقس السىء، واحتمالية هطول أمطار وسيول، من خلال متابعة أى أحداث تقع بدائرة المحافظة على مدار الساعة.