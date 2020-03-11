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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

طرق تخفيف آلام الجيوب الأنفية أثناء العاصفة الترابية

الأربعاء 11/مارس/2020 - 11:30 م
الجيوب الأنفية
الجيوب الأنفية
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يعاني مرضى الجيوب الأنفية من حالة صحية سيئة في ظل الطقس السيئ الذي تشهده البلاد يومي الخميس والجمعة.

وحذر خبراء هيئة الأرصاد من الخروج خصوصا مرضى الجهاز التنفسي والحساسية، في بسبب نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة خاصة على الطرق الصحراوية والمكشوفة.

وإليك بعض النصائح للتخفيف من ألم الجيوب الأنفية أثناء العاصفة الترابية:
- الماء الدافئ مع الملح أضف نصف ملعقة من الملح في نصف كوب من الماء الدافئ، وقم باستنشاقها وإدخالها إلى الأنف لتطهيرها، كما يعمل على تخفيف تورم الجيوب الأنفية

- استخدم منشفة مبللة استخدم منشفة نظيفة مبللة بالماء دافئ وضعها على منطقة الأنف واضغط عليها لتهدئة الجيوب الأنفية.

- استنشاق بخار الماء للتخفيف من احتقان الجيوب الأنفية، من خلال تسخين الماء وتوجيه الأنف ناحية البخار واستنشاقه لمدة دقائق.

- السوائل من الضروري تناول كميات وفيرة من الماء والسوائل والعصائر الطبيعية لأنها تجعل الأغشية المخاطية في الجيوب الأنفية رطبة وتقلل من احتقانها.

- الزيوت العطرية استخدم بعض لتخفيف آلام الجيوب الأنفية، قم بإضافة بضع قطرات من أي زيت عطري تفضله إلى الماء الساخن وقم باستنشاقه.

- احذر الكافيين من الضروري الابتعاد عن شرب الكافيين لأنه يزيد من التهاب الجيوب الأنفية وتهيجها.

وفى حالة الاختناق يرجى التوجه إلى أقرب وحدة صحية لتقديم الاسعافات الأولية.

في ضوء ما تواجهه البلاد من حالة طقس سيئة، قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر غدا الخميس.

الفئة المستثناة من أجازة الطقس السيئ:
- خدمات مياه الشرب
- خدمات الصرف الصحى
- العاملين في قطاع النقل العام
- العاملين في الإسعاف
- العاملين في المستشفيات
- العاملين في المطاحن والمخابز
- العاملين في الخدمات الشرطية.

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