رئيس وزراء إيطاليا يوقف جميع الأنشطة التجارية

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، إيقاف جميع الأنشطة التجارية في جميع أنحاء البلاد بدءا من اليوم، باستثناء الخدمات العامة بسبب تفشي فيروس كورونا.وقرر رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، مساء اليوم إغلاق كل المتاجر في البلاد باستثناء محال بيع الأغذية والصيدليات، وأيضا باستثناء الخدمات العامة.وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية، في وقت سابق اليوم، ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 617 شخصا، وأكثر من 10 آلاف حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.وخصصت الحكومة الإيطالية، 25 مليار يورو، لمكافحة انتشار كورونا المستجد في البلاد.وتعد إيطاليا باتت أكثر الدول الأوروبية تضررًا في أعقاب تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).