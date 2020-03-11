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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس وزراء إيطاليا يوقف جميع الأنشطة التجارية

الأربعاء 11/مارس/2020 - 11:25 م
رئيس الوزراء الإيطالي
رئيس الوزراء الإيطالي
محمد عمر
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أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، إيقاف جميع الأنشطة التجارية في جميع أنحاء البلاد بدءا من اليوم، باستثناء الخدمات العامة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقرر رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، مساء اليوم إغلاق كل المتاجر في البلاد باستثناء محال بيع الأغذية والصيدليات، وأيضا باستثناء الخدمات العامة.

وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية، في وقت سابق اليوم، ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 617 شخصا، وأكثر من 10 آلاف حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.

وخصصت الحكومة الإيطالية، 25 مليار يورو، لمكافحة انتشار كورونا المستجد في البلاد.

وتعد إيطاليا باتت أكثر الدول الأوروبية تضررًا في أعقاب تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).

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