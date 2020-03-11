الكهرباء: فرق طوارئ وخط ساخن لمواجهة الطقس السيئ

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الوزارة لديها عدد من الإجراءات لمواجهة الطقس السيئ من غرف عمليات تتابع الموقف إضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية، ومحطات المياه والصرف الصحي وتجهيز المولدات الاحتياطية لها.وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة " المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن هناك خط ساخن لاستقبال الشكاوى، سواء فيما يخص أعمدة الإنارة أو غيرها من الشكاوى.وتابع: أن هناك فرق طوارئ مدربة ومنتشرة للتعامل مع أي حالات، محذرا المواطنين من التدخل لإصلاح أية أعطال بشكل تطوعي والإبلاغ فورا عن أي أعطال أو مشاكل.