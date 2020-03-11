الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد وتدفع بـ30 سيارة لشفط المياه

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، استعداد المحافظة لمُوجة عدم الاستقرار التي ستشهدها البلاد خلال الساعات القليلة المقبلة، خاصة أن عروس المتوسط تتعرض لنوّات كبيرة بشكل مستمر خلال فصل الشتاء، لافتًا إلى النوّة الحالية ستستمر 72 ساعة، ومن المقرر أن تبدأ خلال ساعتين من الآن.وقال محافظ الإسكندرية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، إن ذروة النوّة ستكون الحادية عشر من ظهر غدٍ، لافتًا إلى أن المحافظة رفعت درجات الاستعداد، ونشرت أكثر من 30 سيارة لشفط مياه الشوارع.وأوضح أن المحافظة قامت بتفريغ «بيّارات» الصرف، لتكون مستعد لاستقبال الأمطار، من خلال التنسيق مع قيادة المنطقة الشمالية العسكرية، لمساعدة الصرف الصحي في شفط المياه بطاقة 25 سيارة، وإذا كانت هناك حاجة أكثر، فسيتم الاستعانة بسيارات شفط خاصة بشركات البترول.أشار المحافظ إلى أن هناك مناطق بالإسكندرية لم يصل إليها الصرف الصحي، وتعتمد على سيارات شفط صرف صحي، لذلك المحافظة بها عدد كبير من سيارات شفط المياه: "إن شاء الله ربنا يوفقنا وتعدي الأزمة دي على خير".