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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مدير مستشفيات جامعة المنصورة يشدد على الالتزام بخطط مواجهة «كورونا»

الأربعاء 11/مارس/2020 - 11:13 م
الدقهلية : عمرو الحوتى
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أجرى الدكتور محمد حجازي، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المتخصصة بجامعة المنصورة جولة تفقدية داخل مستشفى جامعة المنصورة ومبنى النقاهة والعيادات الخارجية للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، واتباع تعليمات الطب الوقائي ومكافحة العدوى في خطط التعامل مع فيروس كورونا.

كما تفقد المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المتخصصة بجامعة المنصورة، قسم الأمراض الصدرية والأمراض المتوطنة، وبالإضافة إلى المرور على غرف المرضى ومتابعة عمل وتواصل فرق الترصد التابعة للقسم داخل المستشفى الرئيسي والعيادات الخارجية.

وتفقد«حجازي» قسم طب المخ والأعصاب وقسم التخدير والعناية المركزة بحضور الدكتورة أمل رشاد نائب مدير مستشفى المنصورة الجامعي، ومدير العنايات المركزة، حيث تم متابعة الخدمة الطبية داخل الأقسام والتأكيد على توفير غرف العزل داخل كل قسم.

وشدد «حجازي»، على انتشار فرق مكافحة العدوى داخل المستشفى لمتابعة الالتزام بتعليمات مكافحة العدوى واتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة بمتابعة مشددة من إدارة المستشفى، وكذلك التأكيد على وضوح قنوات التواصل بين الأقسام الطبية والعاملين بها من أطباء وتمريض وفرق الترصد ومكافحة العدوى بالمستشفى.

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