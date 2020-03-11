البورصة تخسر 45 مليار جنيه في أسبوع

خسرت الأسهم المقيدة في البورصة المصرية نحو 44.7 مليار جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع الجاري خلال 4 جلسات، وذلك بعد ضغط بيعي كبير من قبل المستثمرين العرب والأجانب بعد تفاقم الخوف والزعر من انتشار فيروس كورونا في عدد كبير من دول العالم، وظهور عدد كبير من الإصابات في مصر ووفاة إحدى الحالات، وبلغ إجمالي القيمة السوقية 599.8 مليار جنيه في نهاية الأسبوع بتراجع 6.9 %خلالوبحسب التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية فقد أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 11194 نقطة، مسجلا انخفاضا بنحو 9.3.%بينما سجل مؤشر EWI EGX70 هبوطا بنسبة 6.5% عند 1096 نقطة، بينما سجل مؤشر P&S انخفاضا بنحو.نقطة 1609،محققا تراجع بنسبة 8.82%.وبالنسبة لمؤشر capped EGX30 فقد سجل انخفاضا بنحو 9.5 %مغلقا عند 12789 نقطة، بينما سجل مؤشر ايجى اكس 100 انخفاضا بنحو 7.4 %مغلقا الفترة عند 1172 نقطة.وقررت البورصة المصرية اعتبار غدا الخميس أخر جلسات الأسبوع إجازة رسمية وذلك بالتبعية للبنك المركزي الذي أعطاها إجازة لجميع العاملين بالجهاز المصرفي نتيجة لسوء الأحوال الجوية وتماشيا مع قرار مجلس الوزراء باعتبارها إجازة مدفوعة الأجر لجميع العاملين بالقطاعين العام والخاص.