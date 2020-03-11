تراجع إجمالي قيمة التداول في البورصة لـ13 مليار جنيه

تراجعت إجمالي قيم التداول في البورصة المصرية خلال الأسبوع الحالي بنحو 2.6 مليار جنيه نحو 13 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 990 مليون ورقة منفذة على 95 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 15.6 مليار جنيه وكمية تداول بلغت مليار ورقة منفذة على 113 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي هذا واستحوذت الأسهم على 21.07 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 78.93 % خلال الأسبوع.وبحسب تقرير البورصة الأسبوعي سجلت تعاملات المصريين نسبة 64.7%من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 25.3 % والعرب على 10 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 148.7 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 25.7 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.يذكر أن تعاملات المصريين مثلت 63.8 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 25.3 % وسجل العرب 10.4 % وسجل الأجانب صافي بيع بنحو 274 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 866.7 مليون جنيه على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.