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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

دعاء الرياح القوية والعواصف الشديدة مكتوب

الأربعاء 11/مارس/2020 - 11:10 م
الرياح
الرياح
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بدء منذ قليل تساقط الأمطار على عدد من المحافظات، وتشهد مصر يومي الخميس والجمعة حالة من عدم الاستقرار في الطقس وانخفاض شديد في درجات الحرارة، كما ستنشط حركة الرياح بشكل كبير.


حالة الطقس
يتوقع خبراء الأرصاد سقوط الأمطار بغزارة ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة خاصة على الطرق الصحراوية والمكشوفة ومحافظات شمال الصعيد يومي الخميس والجمعة .

7 أدعية للرياح القوية والعواصف الشديدة - في صحيح مسلم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: "اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به"

- وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتدت الريح يقول: "اللهم لقحًا لا عقيمًا"

- قال رسول الله "اللهم إنا نستغفرك لكل ذنب يدعو إلى غضبك أو يدني إلى سخطك أو يميل بنا إلى ما نهيتنا عنه أو يبعدنا عما دعوتنا إليه".

- قال رسول الله "اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا إنك تغفر الذنوب لمن تشاء وأنت الغفور الرحيم. ياغفار اغفر لنا ويا تواب تب علينا ويا عفو اعفو عنا..إنك أنت التواب الرحيم".

- قال رسول الله "اللهم إني أسألك يا من لا تغلطه المسائل ويا من لا يشغله سمع عن سمع يا من لا يبرمه إلحاح الملحين اللهم أني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء".

- قال رسول الله "يا لطيف.. يا لطيف.. يا لطيف الطف بي بلطفك الخفي وأعني بقدرتك اللهم أني أنتظر فرجك وأرقب لطفك فالطف بي ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى غيرك لا إله إلا الله الرحمن الرحيم".

- قال رسول الله "اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب يمحق الحسنات ويضاعف السيئات.. ويحل النقمات ويغضبك يارب الأرض والسماوات".

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